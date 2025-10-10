Облвласти: в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 6,8%

Правительство Калининградской области подготовило проект об установлении прожиточного минимума на 2026 год. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства для публичного обсуждения.

Согласно проекту, прожиточный минимум в расчёте на душу населения в 2026 году составит 19 507 рублей. Для трудоспособного населения он запланирован на уровне 21 263 рублей, для пенсионеров — 16 776 рублей, для детей — 18 922 рубля. Вступление проекта в силу запланировано на 1 января 2026 года.

Напомним, в 2025 году прожиточный минимум составлял 18 265 рублей, увеличившись тогда на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2026 году показатель планируют повысить ещё на 6,8%.