В «Храброво» внедрили передачу данных о пассажирах в электронном виде

«Новапорт Холдинг» и авиакомпания «Россия» внедрили передачу данных о вылетающих пассажирах без бумажных носителей в четырёх аэропортах, в том числе и в калининградском «Храброво». Информация об этом размещена в телеграм-канале сети аэропортов.

Пассажирский манифест — документ, который содержит полный список пассажиров, информацию о багаже и другие отметки. На бумажном носителе он может занимать от четырёх до семи страниц. Теперь перед вылетом манифест будет поступать на борт самолёта в электронном виде.

«Это исключает необходимость печати и доставки бумажных экземпляров документов на борт воздушных судов. Данные о пассажирах передаются в оперативном и удобном для экипажа формате. Это позволяет экономить и время на обслуживание рейса в аэропорту, и, конечно, бумагу», — прокомментировал заместитель генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг» Джавид Рзаев.