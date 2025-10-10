Прокуратура: зеленоградская администрация не обеспечила сохранность жилья сироты

Прокуратура в судебном порядке требует обязать администрацию Зеленоградского муниципального округа обеспечить сохранность жилья сироты . Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было установлено, что за несовершеннолетним воспитанником центра «Наш Дом» закреплено право пользования жилым помещением в поселке Дворики Зеленоградского района. При этом администрация муниципального округа не исполняет обязанности по контролю за сохранностью данного жилого помещения, в результате чего дом пришел в непригодное для проживания состояние.

Районный прокурор обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию принять меры по обеспечению сохранности жилья, закрепленного за сиротой. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

В администрации Зеленоградского муниципального округа от оперативного комментария по поводу ситуации воздержались. «Новый Калининград» направил информационный запрос.