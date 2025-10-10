Заседание Совета министров иностранных дел СНГ решили провести в Калининграде

Следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) пройдет 17 апреля 2026 года в Калининграде. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания 9 октября в Душанбе.

«Министры договорились откликнуться на просьбу Российской Федерации и провести заседание в апреле следующего года в городе Калининграде», — заявил Лебедев.

Как отмечается на сайте Исполнительного комитета Содружества независимых государств, Совет министров иностранных дел СНГ — это главный координационный орган, где главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обсуждают вопросы международного сотрудничества и общие внешнеполитические инициативы.

В состав СМИД входят министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. От России в Совет входит министр иностранных дел Сергей Лавров. Председательство в СМИД осуществляется поочередно каждым государством — участником в лице его представителя на основе ротации в порядке русского алфавита названий государств, на срок не более одного года.