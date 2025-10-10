Россиян предупредили о кошках, греющихся под капотами автомобилей

Все новости по теме: Жизнь животных

С наступлением холодов водителей призвали быть внимательнее, поскольку бездомные кошки часто ищут тепло у двигателей машин и могут забираться под капот или на колеса. Об этом напоминает телеграм-канал Объясняем.рф.

Чтобы спасти животное, перед поездкой стоит осмотреть колеса и заглянуть под капот автомобиля. В бардачке можно держать пакетик корма, чтобы «уговорить» животное вылезти. Если достать кота не получается, нужно позвонить по номеру 112.

«Услышали мяуканье в чужой машине — оставьте записку водителю или сообщите по номеру 112 и назовите госномер автомобиля», — отметили на портале.

В «Объясняем.рф» напомнили, что такие простые действия могут спасти жизнь бездомным животным, которые в холода пытаются согреться возле автомобилей.


