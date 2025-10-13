Погода в Калининградской области 13 октября

Синоптики обещают наступление дождливой недели. В понедельник, 13 октября, судя по прогнозам, будет не холоднее, чем в воскресенье, а ветер, хоть и сохранит порывы, но немного стихнет. Как сообщает Гидрометцентр России, днём калининградцы могут рассчитывать на прояснения и на +12°C. Ветер ожидается северо-западный, слабый, около пяти метров в секунду, а давление немного выше нормы — 763 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер утихнет до трёх метров в секунду, а температура опустится до +5°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 13 октября примерно тот же дождливый прогноз. Днём незначительные осадки он обещает по всей территории области, а ночью они сохранятся почти во всех муниципалитетах (за исключением центральной части региона и Калининграда).

Самые низкие дневные температуры в понедельник на востоке области (там +11°C), в других муниципалитетах всего на градус теплее. Ближе к ночи на побережье прогнозируют +9°C, в центре региона (в том числе в Калининграде) до +6°C, а восточнее Гвардейска до +4°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») считает, что весь дождь в Калининграде выльется за ночь, поэтому утром, днем и вечером понедельника будет пасмурно, но без осадков. Утром, по данным синоптиков, должно быть +7,4°C. Днём температура поднимется до +11,6°C, а вечером упадёт до +8,4°C. В течение суток обещают влажность на уровне 83-87%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» обещает жителям региона в начале недели октябрьскую прохладу с локальными ливневыми осадками.

«В начале недели установятся классические „ворота холода“ между антициклоном к западу (над Атлантикой) и стационарным циклоном к востоку, над ЕТР. Северные потоки принесут студеный воздух из приполярных широт. Обойдется без сильных температурных аномалий (на 1-3℃ ниже нормы), но в сравнении с предыдущими днями станет значительно прохладнее, что в понедельник будет усугубляться сильным ветром», — предупреждают эксперты.

Кроме того, ожидается, что атмосферная неустойчивость принесет локальные (не повсеместные) и кратковременные заряды смешанных осадков (дождь/крупа), которые будут особенно интенсивными по области в ночь на вторник. Благодаря ветру и облачности заморозки маловероятны.

«Днем +9...+12℃, переменная облачность, с утра до вечера местами ожидаются кратковременные заряды дождя/крупы. Ветер северо-западный, в Калининграде и области ночью, утром и вечером — умеренный (3-7 м/с), днем — умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с. На побережье в течение суток ветер сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с», — добавляют синоптики.