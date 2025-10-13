В Калининграде переподключили к теплу около 500 многоквартирных домов (фото)

В Калининграде завершен масштабный капремонт трубопровода в районе перекрёстка Советского проспекта с улицей Яналова. Как сообщает «Калининградтеплосеть», благодаря проведённым работам удалось переподключить к крупнейшей тепловой станции «Северная» около 500 многоквартирных домов Центрального района города.

«Обновление изношенной части магистрали значительно снизит риск аварийности в зимний период и обеспечит надежное теплоснабжение для тысяч калининградцев», — объяснили в пресс-службе предприятия.

На текущий момент предприятие завершило благоустройство территории в районе улицы Яналова и на Фестивальной аллее, где проходили масштабные раскопки, которые в «Калининградтеплосети» назвали «одними из наиболее значимых и масштабных» (подрядчик выполнил замену 850 метров трубопровода диаметром 530 мм).

«На зеленых зонах и вдоль Фестивальной аллеи были оборудованы длинные глубокие траншеи. Монтажники работали на территории торгово-административных зданий, во дворах жилых домов, а также на общественных территориях, — напомнили в предприятии. — Сегодня о масштабных раскопках на территории напоминают лишь участки распланированного грунта, где уже всходит свежая газонная трава. На участках, где для проведения работ строители повредили плиточное или асфальтовое покрытие, выполнена работа по его восстановлению».