Холод и заряды смешанных осадков: прогноз погоды в Калининграде на неделю
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
В начале недели северные потоки принесут в регион «студёный воздух из приполярных широт». Температура воздуха опустится на 1-3℃ ниже нормы, пройдут смешанные осадки, до среды ожидается сильный ветер. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём +9...+12℃, переменная облачность, с утра до вечера местами ожидаются кратковременные заряды дождя/крупы. Ветер северо-западный, в Калининграде и области утром и вечером — умеренный (3-7 м/с), днём — умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с. На побережье в течение суток ветер сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с.

Во вторник ночью в Калининграде и области +3...+6℃ (по области местами до +2℃), у побережья +6...+9℃, облачно с прояснениями и местами ожидаются интенсивные заряды дождя/крупы (в особенности по линии: Зеленоградский, Гурьевский рн, Калининград, Гвардейский, Багратионовский, Правдинский районы), местами возможен туман. Днём +9...+11℃, облачно с прояснениями и местами также ожидаются заряды дождя/крупы (в особенности у побережья и запада региона). Ветер северо-западный, в Калининграде и области: слабый/умеренный (3-7 м/с), на побережье — умеренный/сильный (4-10 м/с), порывистый.

В среду ночью в Калининграде и области +4...+7℃ (местами до +3℃), в прибрежной зоне +7...+10℃, облачно с прояснениями и местами также ожидаются заряды дождя/крупы, при прояснениях возможен туман. Днём по области до +10...+12℃, облачно с прояснениями и местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с), порывистый (особенно на побережье).

Во второй половине недели синоптическая обстановка кардинально не изменится: от Исландии до Британии сохранится зона высокого давления, а над севером Европы — низкого. «И все же, есть перспективы установления более комфортной погоды в четверг и пятницу, где в зоне умеренной воздушной массы ближе к гребню антициклона дневные отметки могут достигать +10...+13℃ без сильного ветра, но шансы на сухую погоду небольшие: дожди по-прежнему вероятны. На следующие выходные сценарии пока что не самые благоприятные: модели ожидают формирование очередного небольшого „ныряющего“ циклона в районе Прибалтики, который затянет к нам новую порцию стужи в совокупности с усилением ветра и периодическими конвективными зарядами смешанных осадков (дождь/крупа), а дневные температуры едва ли могут превысить +10℃», - отметили в паблике.

