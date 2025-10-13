Житель Гурьевска погасил долг 156 тыс. после запрета регистрационных действий

Запрет регистрационных действий в отношении транспорта и недвижимости побудил жителя Гурьевска к погашению задолженностей. Он накопил долг 156 тыс. руб. по нескольким исполнительным производствам — налогам (100 тыс. руб.), штрафы ГАИ, а также административные штрафы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Поскольку гражданин уклонялся от погашения задолженности, сотрудники отделения судебных приставов Гурьевского района приняли меры принудительного взыскания. Они вынесли запрет регистрационных действий в отношении квартиры, принадлежащей должнику, и четырех грузовых фургонов. Это было сделано для того, чтобы владелец не смог продать имущество или переоформить его на другое лицо.

Меры подействовали — все задолженности были погашены вместе с исполнительским сбором 10 тыс. руб. Денежные средства направили взыскателям, они поступят в консолидированный бюджет государства. Ограничения с имущества должника сняли.


