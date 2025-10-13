В Ладушкине ищут «соломоново решение», чтобы открыть доступ к Грюнвальдскому дубу

Власти Ладушкинского округа продолжают прорабатывать вопрос об открытии доступа к Грюнвальдскому дубу с региональным министерством природы. Об этом сообщил врио главы администрации Ладушкинского городского округа Ахилл Феохариди в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

На то, что к древнему дубу не попасть, местные жители жалуются не один год. Дерево, как напомнил Феохариди, находится на частной территории бывшего сыродельного завода. «Всегда там был КПП, и всегда там были закрыты ворота, но ты мог подойти к сторожу, к охраннику, попросить, чтобы он тебя пропустил, и соприкоснуться с этим величественным исполином. На самом деле, когда находишься рядом с этим деревом, какое-то необъяснимое чувство спокойствия, защищённости. Чувствуется мощь в этом дереве», — отметил Ахилл Феохариди. По его словам, в настоящее время у собственника нет возможности предоставлять доступ к дубу всем желающим на постоянной основе. При этом памятник природы имеет «знаковое значение» для жителей, украшает герб города и является свидетелем «достаточно серьёзных исторических событий».

«Прусские племена проводили там обрядовые действия. Название этого дуба — Грюнвальдский дуб. Почему так назвали? Потому что в 1410 году было столкновение между рыцарями Тевтонского ордена и польскими, русско-литовскими войсками», — сказал врио главы администрации.

Он также добавил, что в настоящее время туристические группы могут увидеть дерево, если обратятся в администрацию округа, которая, в свою очередь, свяжется с собственником. При этом сложившуюся ситуацию сити-менеджер считает «неправильной».

Как и бывший глава администрации Ладушкинского округа Михаил Макаров в 2023 году, Феохариди сообщил о проработке вопроса с региональным минприроды: «Прорабатывается вопрос о возможности наложения общественного сервитута и <...> передаче обслуживания этого дуба в муниципальное образование. Это будет правильно, чтобы мы провели работы по доступу, по возможности каждому желающему прикоснуться к данному памятнику природы. <...> Будем надеяться, что совместно с минприроды мы всё-таки найдём соломоново решение, чтобы люди получили доступ к этой красоте».

Черешчатый Дуб в Ладушкине — одно из старейших деревьев Калининградской области, ботанический памятник природы областного значения.

