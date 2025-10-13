В БФУ нашли способ сделать безопаснее вещества, подсвечивающие ткани при МРТ

Специалисты БФУ в составе исследовательского коллектива определили, как сделать более безопасными для пациентов вещества-«маячки», которые подсвечивают ткани внутри тела во время проведения МРТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Molecular Liquids.

Как объяснили учёные БФУ им.И.Канта, для визуализации тканей в организме используются контрастные агенты, которые вводятся в кровоток и «подсвечивают» свое окружение. В составе таких препаратов — атомы и ионы металлов с тяжелым ядром. Такие атомы враждебно воспринимаются живыми клетками. Чтобы такие частицы не только проходили через «охранную систему» организма, но и были усвоены клетками, на их поверхность нужно помещать биологические молекулы.

Ученые БФУ с коллегами из Института химии растворов и Ивановского государственного химико-технологического университета «замаскировали» наночастицы золота и платины оболочкой из натуральной аминокислоты — L-тирозина. Эта аминокислота есть в человеческом организме, поэтому клетки легче принимают «спрятанные» частицы.

«Взаимодействие тирозина с золотыми наночастицами вызывает „сжатие“ молекулы, а взаимодействие с наночастицами платины, наоборот, „растягивание“. Исследований данного химического элемента в комбинации с аминокислотами не проводилось, а ведь сейчас платина рассматривается как противораковое средство нового поколения», — сообщил аспирант Высшей школы физических проблем и технологий БФУ Марк Смирнов.

По его мнению, для достижения прогресса в области молекулярного конструирования и решения биомедицинских задач необходимо в полной мере изучить функционализированную металлическую наночастицу, поверхность которой будет покрыта молекулами аминокислоты.

«Используя покрытые органическими молекулами наночастицы, можно будет добиваться от иммунной системы организма заранее прогнозируемого ответа. Это может быть использовано для создания терапевтических стратегий», — рассказал ученый. Он добавил, что в данный момент научная группа проводит аналогичное исследование с ароматической аминокислотой — триптофаном.