Власти Ладушкина о ДК: «Нам как воздух ремонт этого здания необходим» (фото)

Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
Дому культуры в Ладушкине необходимы ремонт и благоустройство прилегающей территории стоимостью порядка 60 млн рублей. Об этом сообщил врио главы администрации Ладушкинского городского округа Ахилл Феохариди в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

Смета, по словам сити-менеджера, прошла проверку в центре проектных экспертиз. «Заявку мы подали в минкульт. Надеемся, что правительство нас поддержит. <...> Это некий центр притяжения, хотя на сегодняшний день посмотришь и такое чувство, как будто вчера там отгремел бой. Конечно, нам как воздух ремонт этого здания необходим. Тем более, что само здание находится на возвышенности и притягивает взгляд и местных жителей, и проезжающих, мимо него, как говорится, не пройдёшь», — сказал Феохариди.

Он также отметил, что в ДК проходят официальные и праздничные мероприятия, занимается молодёжь и люди старшего поколения.

Согласно информации сайта культура.рф, ДК Ладушкина начал свою работу 1 января 1958 года. «С 2005 года при Центре культуры функционируют библиотеки — городская и детская. На сегодняшний день в Ладушкинском городском центре культуры, досуга и спорта насчитывается 25 кружков и клубных объединений», — говорится на сайте. Учреждение находится на ул. Победы, 12.

