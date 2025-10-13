В Калининграде пяти экс-полицейским вынесли приговор за подброс наркотиков

Фото: телеграм-канал прокуратуры Калининградской области
Московский районный суд Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти бывших сотрудников полиции. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

В суде установили, что в 2022 году подсудимые с целью фальсификации доказательств по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков подбросили запрещенные вещества двум жителям области. Впоследствии эти дела прекратили из-за непричастности фигурантов. 

Подсудимые применяли к задержанным недозволенные методы работы, использовали физическое насилие, чтобы получить информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Фигуранты сфальсифицировали административное дело в отношении человека, который отказался давать признательные показания в совершении имущественного преступления. Его незаконно поместили в камеру административно задержанных, хотя его причастность к преступлению так и не была установлена.

На судебном заседании подсудимые полностью отрицали свою причастность к совершению преступлений. При этом государственным обвинителем прокуратуры Московского района их вина полностью доказана.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил бывших сотрудников полиции к лишению свободы на срок от 1 года до 13 лет с лишением специальных званий и права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок от 1 года до 2 лет 8 месяцев. Отбывать наказание трое их них будут в колонии строгого режима, остальные – в колонии общего режима и колонии-поселении. Ранее они были уволены из системы МВД.

В пользу одного из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 140 тысяч рублей.

