Власти Зеленоградска пообещали поменять домики в «Котофейне»

Власти Зеленоградска планируют обновить домики, установленные в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте. Об этом рассказал врио главы администрации Зеленоградского муниципалитета Сергей Заболотный в ходе приема по личным вопросам, сообщает газета «Волна».

По его словам, переносить сквер не планируется. Новые домики будут изготовлены «с учетом всех особенностей», а ветеринары проведут осмотр и лечение животных. Уборку сквера регулярно проводят сотрудники МАУ «Благоустройство».

Администрация Зеленоградска напоминает, «Котофейня» не является приютом для бездомных животных или контактным зоопарком, животные не закрыты в домиках, могут в любой момент покинуть территорию.

Напомним, сквер «Котофейня» был создан в Зеленоградске в 2018 году. Тогда же в городе появилась должность «котошеф», ее заняла военная пенсионерка Светлана Логунова. В задачи котошефа входит кормление животных в «Котофейне». Позже в сквере по ее инициативе были установлены домики для котов. В 2022 территорию «Котофейни» реконструировали — установили новые дома для животных, стилизованные под исторические здания Зеленоградска, их отгородили прозрачным ограждением, а для персонала и котошефа предусмотрена калитка.

