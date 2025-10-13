Власти Зеленоградска пообещали поменять домики в «Котофейне»

Власти Зеленоградска планируют обновить домики, установленные в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте. Об этом рассказал врио главы администрации Зеленоградского муниципалитета Сергей Заболотный в ходе приема по личным вопросам, сообщает газета «Волна».

По его словам, переносить сквер не планируется. Новые домики будут изготовлены «с учетом всех особенностей», а ветеринары проведут осмотр и лечение животных. Уборку сквера регулярно проводят сотрудники МАУ «Благоустройство».

Администрация Зеленоградска напоминает, «Котофейня» не является приютом для бездомных животных или контактным зоопарком, животные не закрыты в домиках, могут в любой момент покинуть территорию.