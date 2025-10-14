Погода в Калининградской области 14 октября

Прогноз минувшего дня, который обещал, что во вторник Калининград накроют дожди и пасмурная погода, уже к вечеру успел измениться. Сейчас синоптики уверяют, что 14 октября калининградцев ожидает переменная облачность без осадков. Как сообщает Гидрометцентр России, днём жители региона могут рассчитывать на +12°C и практически полный штиль. Ветер ожидается северо-западный, слабый, около одного метра в секунду, а давление немного выше нормы — 764 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер сменится западным и усилится до двух метров в секунду. Температура опустится до +5°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 14 октября примерно тот же прогноз, но только не для жителей побережья. Днём в Мамоново, Балтийске, Светлогорске и Пионерском ожидаются небольшие дожди при +11°C. На всей остальной территории области должно быть сухо и от +11 до +12°C. Однако небольшой дождь пройдёт по всему региону с наступлением ночи. Также ближе к ночи на побережье прогнозируют +9°C, а в центре и на востоке региона (в том числе в Калининграде) до +4°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») тоже не говорит о дожде в Калининграде. Однако утром, днем и вечером вторника будет пасмурно. Утром, по данным синоптиков, должно быть +7,5°C. Днём температура поднимется до +10,8°C, а вечером упадёт до +8,1°C. В течение суток обещают влажность на уровне 81%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» утверждает, что с наступлением вторника регион продолжит находиться в тыловой части циклона с центром над Европейской частью России. Ночь, как считают синоптики, будет прохладнее, но днем температурный фон останется без особых изменений. Ветер стихнет, так что на улице станет немного комфортнее. Продолжатся локальные кратковременные заряды дождя/крупы (их вероятность высока в Калининграде утром и вечером).

«С утра до вечера переменная облачность, кратковременные ливневые осадки ожидаются в основном на побережье, западе и юго-западе (Багратионовский, Зеленоградский, Полесский, Гурьевский районы, в том числе в Калининграде). Днем +9...+11℃. Ветер северо-западный, в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-6 м/с), на побережье ночью и утром — умеренный/сильный (4-10 м/с), порывистый, днем и вечером — слабый/умеренный. Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 764 мм ртутного столба», — заключают эксперты.