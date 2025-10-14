СМИ: Правительство одобрило повышение исполнительского сбора до 12%

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве» об увеличении размера исполнительского сбора с 7 до 12%. Как сообщают «Ведомости», также изменится порядок его взыскания — его придется оплачивать одновременно с суммой долга.

По действующему законодательству исполнительский сбор взыскивается только после полного исполнения судебного решения (7% от суммы долга). При этом минимальная сумма для должника-гражданина или ИП не может быть менее 1 тыс. руб., для организации — менее 10 тыс. руб. Если речь идет о требовании неимущественного характера, то минимальный порог сбора с гражданина или ИП 5 тыс. руб., для организации — 50 тыс. руб.

Правоприменительная практика показала, что такой порядок не всегда мотивирует должников к своевременному исполнению решений, что замедляет процесс защиты прав взыскателей и увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения, настаивают авторы законопроекта в пояснительной записке. Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств в установленный срок, и привлечет больше средств в федеральный бюджет, уверены в Минюсте.

В случае принятия законопроекта исполнительский сбор в 12% будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. Нижний порог сбора вырастет в два раза: 2 тыс. руб. для граждан и ИП, 20 тыс. руб. для организаций. Для неимущественных требований сумма составит 10 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. Исключения составят социально значимые взыскания (алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, моральный ущерб), обращает внимание глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По этим делам сбор будет взиматься после погашения долга. «Это гарантирует, что основное требование взыскателя будет выполнено в приоритетном порядке», — подчеркивает он.