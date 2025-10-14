Историческую ГРЭС-2 в Светлом выставили на аукцион

Комплекс зданий бывшей тепловой электростанции ГРЭС-2 в Светлом выставлен на продажу на сайте Российского аукционного дома. Торги назначены на 13 ноября 2025 года. Стартовая цена лота составляет 385,2 млн рублей, задаток — 70 млн рублей.

Имущество размещено на 12 земельных участках площадью 15 га. Общая площадь застройки — 29 111 кв. м. Среди объектов — главный корпус площадью более 16,5 тыс. кв. м, производственно-бытовой и служебные корпуса, а также подъездные железнодорожные пути, артезианские скважины и резервуарный парк.

Здания и сооружения принадлежат АО «Россети Янтарь» и АО «Калининградская генерирующая компания». Победитель торгов получит право аренды земельных участков до 2058 года.

Как отмечается в документации к торгам, электростанция была построена в 1936–1939 годах по проекту бюро AEG (Берлин) и называлась Kraftwerk Peyse. Электростанция считалась одной из самых современных в мире. После восстановления в 1947 году объект стал основным источником электроэнергии Калининградской области.

ГРЭС-2 полностью отапливала город Светлый и вырабатывала электроэнергию мощностью 20 мегаватт. Однако была законсервирована по решению муниципальных властей. Бывший генеральный директор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский отмечал, что электростанция после модернизации может вновь заработать на обеспечение Земландского полуострова электроэнергией.

О перспективах сооружений также высказывался гид Евгений Мосиенко в интервью «Новому Калининграду». Он отметил, что в здании ГРЭС-2 можно открыть музей или индустриальный парк, учитывая его масштаб и выразительную архитектуру. По его словам, такое пространство могло бы стать новым культурным центром Светлого и точкой притяжения для жителей региона.

Фото: сайт Российского аукционного дома