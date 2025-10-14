Советчанина заставили убрать санузел, незаконно построенный над кухней соседей

В Советске судебные приставы убедили местного жителя исполнить решение суда и устранить изменения жилого помещения, произведенные незаконно. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Советчанин выполнил перепланировку жилья, организовав санузел над кухней и гардеробом квартиры снизу. Для этого он с нарушением строительных норм проложил внутриквартирную канализацию и водопровод, загерметизировал швы и стыки системы вентиляции монтажной пеной и установил два вентилятора повышенной мощности.

Изменения негативно повлияли на жизнь соседей из нижней квартиры. Они были вынуждены слушать шум сливающейся воды и работу сантехники. Также в квартире начал скапливаться конденсат, появились токсичные вещества в недопустимом размере и протечки.

Жильцы обратились в суд, который обязал хозяина верхней квартиры в течение трех месяцев произвести демонтаж санузла и коммуникаций. Поскольку мужчина не исполнил требований добровольно, приставы наложили арест на его банковские счета, временно ограничили ему выезд из России и вынесли исполнительский сбор 5 тысяч рублей. Только после этого советчанин устранил незаконные изменения жилого помещения.