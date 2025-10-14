В Зеленоградске закупили спасательный инвентарь более чем на 800 тыс. рублей

Центр обеспечения безопасности Зеленоградского округа закупил спасательный инвентарь стоимостью более 800 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно спецификации, подрядчик должен осуществить поставку гидрокостюмов, биноклей, трубок, масок, ласт, формы матросов-спасателей (красные шорты и кепка, жёлтая футболка с надписью «Спасатель»). В списке необходимых товаров также смартфоны, переносная радиостанция, спасательный пони баллон, спасательный поплавок «Малибу», колонка громкоговорящей связи. На поставку товара отводится 60 дней. Полная стоимость контракта — 839 329 рублей.

Закупка осуществлена у единственного поставщика 14 октября 2025 года. Название компании, с которой заключается контракт, на момент подготовки материала на сайте указано не было.

С июня по сентябрь 2025 года на пляжах Зеленоградска спасли 120 отдыхающих. 336 пострадавших получили первую доврачебную медицинскую помощь. 95 раз спасатели искали, нашли и вернули родителям потерявшихся детей.