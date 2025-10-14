Резидент калининградского офшора передал БСМП медоборудование

Международная компания «БИРУСА», являющаяся участником Специального административного района на Октябрьском острове (САР), передала в дар Городской клинической больнице скорой медицинской помощи монитор приема и передачи данных пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Корпорация развития Калининградской области.

Оборудование представляет собой комплексное IT-решение, которое объединяет мониторы жизнедеятельности пациентов в единую сеть. Как отметили в Корпорации, монитор приема и передачи данных существенно повышает эффективность работы реанимационной службы, позволяет осуществлять круглосуточный удаленный контроль показателей, автоматизировать ведение медицинской документации и снизить нагрузку на персонал, высвобождая время для оказания медицинской помощи.