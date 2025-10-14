Доминирует риновирус: в Калининградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ

В Калининградской области медики фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. В то же время эпидпорог пока не превышен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю по области зарегистрировано 5258 случаев заболевания острыми респираторами инфекциями, из них 2965 — в Калининграде. Это на 7% больше предыдущей недели. 45% заболевших — дети. В рамках лабораторного за неделю обследовано 285 человек: доминирует риновирус. Также обнаружены бокавирусы, covid-19 и другие.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущую дату привито 321650 человек, в том числе 108964 ребёнка.