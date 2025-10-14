В Детской облбольнице открылось «уникальное для региона» отделение медреабилитации (фото)

В Детской областной больнице в Калининграде открылось новое реабилитационное отделение на 30 коек. Оно предназначено для лечения детей после операций на внутренних органах, с тяжелым или среднетяжелым течением хронических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Работать отделение будет в круглосуточном режиме. Поступить туда в плановом порядке могут дети с любым соматическим заболеванием вне периода обострения. Помимо лечения, детей будет принимать массажист, также они будут проходить показанные физиотерапевтические процедуры.

Как уточнили в минздраве, в отделении будет осуществляться второй этап реабилитации детей по завершении острого периода заболевания, с остаточными явлениями течения болезни или при хроническом течении по заболеваниям органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринологическим, мочеполовой системы, а также других органов и систем организма, в том числе после перенесенных хирургических коррекций врожденных пороков развития.

