Минздрав: в отношении Регионального перинатального центра проводится проверка

В настоящее время проводится проверка фактов, указанных в обращениях, которые касаются ситуации в Региональном перинатальном центре. Об этом сообщил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев во время эфира в Центре управления регионом 15 октября.



«На сегодняшний день проводится проверка фактов, указанных в обращениях. По окончании проверочных мероприятий вся информация будет представлена», — сказал он.

Накануне региональное управление Следственного комитета сообщило, что проводится процессуальная проверку «по факту возможного некачественного оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения Калининградской области» в связи с «обращением общественника о многочисленных случаях травмирования младенцев, нанесения телесных повреждений при родах и летальных исходах в Калининградском перинатальном центре».

Отметим, в редакцию «Нового Калининграда» обратились супруги, проживающие в одном из поселков области. 28-летняя женщина рассказала, что потеряла в Региональном перинатальном центре двойню, также ей удалили матку, семья больше не сможет иметь детей. Супруги подали в суд на учреждение здравоохранения и минздрав.