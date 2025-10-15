Автовокзал: движение автобусов из Калининграда в Вильнюс временно приостановят

С 19 ноября временно приостанавливается движение автобусов по международному маршруту «Калининград — «Вильнюс». Информация об этом размещена в группе автовокзала «ВКонтакте».

Речь идет об автобусе № 217. Из Калининграда он отправляется по понедельникам, средам и пятницам. Обратно автобус возвращается по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составляло 6 часов 25 минут.

«О возобновлении движения автобусов будет сообщено дополнительно. Просим учитывать данную информацию при планировании поездки», — добавили в автовокзале.