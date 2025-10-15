Городская детская поликлиника покупает тренажёр и обучение по его эксплуатации за 1 млн

Городская детская поликлиника заказывает велотренажёр и обучение специалистов правилам его эксплуатации. Начальная цена договора составляет 1,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, тренажёр предназначен для активной и пассивной разработки верхних и нижних конечностей. Он должен быть оснащён универсальными опорами для стабильности ног во время тренировки, узлом поддержки голени, детскими педалями, стулом и другими приспособлениями. Также предусматривается возможность использования устройства с инвалидной коляски или стула.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2025 года.