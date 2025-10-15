В Калининградском автовокзале появились терминалы по продаже билетов (фото)

В Калининградском автовокзале с 15 октября начали работать два терминала по продаже билетов на межмуниципальные маршруты, с помощью которых пассажиры самостоятельно могут приобрести билеты, не тратя время на ожидание в очереди. Информация об этом размещена в группе автовокзала «ВКонтакте».

Терминалы с фирменным брендированием размещены справа от касс. У пассажиров есть возможность выбрать места в автобусе. Оплата производится банковскими картами.

В автовокзале также напомнили, что билеты можно приобрести в кассах и на официальном сайте.