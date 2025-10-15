Администрация Калининграда до конца года хочет купить пять кроссоверов

Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда до конца 2025 года планируют приобрести пять новых автомобилей. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость лота — 11 млн 245 тыс. рублей. За эту сумму говласти рассчитывают получить черные кроссоверы-«автоматы» на бензиновом двигателе мощностью от 1500 до 200 л.с., с салоном из искусственной кожи, подогревом передних сидений и аудиосистемой. Заявки от участников аукциона принимаются до 22 октября, победителя определят 24-го. Срок исполнения заказа — до 30 декабря.

