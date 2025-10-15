От заморозков к тёплой декаде: синоптики рассказали о «погодных качелях» октября

От заморозков к тёплой декаде: синоптики рассказали о «погодных качелях» октября
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

До конца рабочей недели жителей региона ждёт влажная и умеренная погода, которая сменится похолоданием с вероятностью ночных заморозков к выходным. При этом третья декада месяца ожидается тёплой. О «погодных качелях» октября рассказали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг ночью +7...+10°C, облачно с прояснениями, по области местами возможны небольшие/умеренные дожди, при прояснениях — туман. Днём +10...+13°C, облачно с прояснениями, с утра до вечера местами также ожидаются слабые/умеренные кратковременные дожди. Ветер юго-западный: в Калининграде и области ночью, утром и вечером — умеренный (3-7 м/с), днём — умеренный/свежий (3-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. На побережье в течение суток ветер свежий (4-10 м/с), в порывах до 10-13 м/с.

В пятницу ночью +7...+10°C, облачно с прояснениями и местами ожидаются дожди, при прояснениях возможен туман. Днём до +10...+13°C, облачно с прояснениями. С утра до вечера также ожидаются локальные заряды дождя/ливня. Ветер переменный с юго-западного ночью и утром на северный/северо-западный/северо-восточный вечером, умеренный (3-8 м/с), на побережье — порывистый.

С вечера пятницы до утра субботы ожидается очередное похолодание: циклон принесёт обильные осадки в виде дождя/крупы. «В субботу днём должны прекратиться существенные осадки, в воскресенье с большей вероятностью нас ждёт сухая безветренная погода с прояснениями. Однако, в арктической воздушной массе похолодает до +8...+10°C днём, а в ночь на воскресенье высока вероятность заморозков (до 0...-3°C по области, возможно и ниже)», — отметили в паблике.

В третьей декаде октября прослеживается «тёплый сценарий». Воздух вновь может прогреться до +15°C, однако прогноз будет уточняться.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter