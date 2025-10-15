От заморозков к тёплой декаде: синоптики рассказали о «погодных качелях» октября

До конца рабочей недели жителей региона ждёт влажная и умеренная погода, которая сменится похолоданием с вероятностью ночных заморозков к выходным. При этом третья декада месяца ожидается тёплой. О «погодных качелях» октября рассказали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг ночью +7...+10°C, облачно с прояснениями, по области местами возможны небольшие/умеренные дожди, при прояснениях — туман. Днём +10...+13°C, облачно с прояснениями, с утра до вечера местами также ожидаются слабые/умеренные кратковременные дожди. Ветер юго-западный: в Калининграде и области ночью, утром и вечером — умеренный (3-7 м/с), днём — умеренный/свежий (3-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. На побережье в течение суток ветер свежий (4-10 м/с), в порывах до 10-13 м/с.

В пятницу ночью +7...+10°C, облачно с прояснениями и местами ожидаются дожди, при прояснениях возможен туман. Днём до +10...+13°C, облачно с прояснениями. С утра до вечера также ожидаются локальные заряды дождя/ливня. Ветер переменный с юго-западного ночью и утром на северный/северо-западный/северо-восточный вечером, умеренный (3-8 м/с), на побережье — порывистый.

С вечера пятницы до утра субботы ожидается очередное похолодание: циклон принесёт обильные осадки в виде дождя/крупы. «В субботу днём должны прекратиться существенные осадки, в воскресенье с большей вероятностью нас ждёт сухая безветренная погода с прояснениями. Однако, в арктической воздушной массе похолодает до +8...+10°C днём, а в ночь на воскресенье высока вероятность заморозков (до 0...-3°C по области, возможно и ниже)», — отметили в паблике.

В третьей декаде октября прослеживается «тёплый сценарий». Воздух вновь может прогреться до +15°C, однако прогноз будет уточняться.