Власти рассказали, сколько зарабатывают на утилизации брошенных машин (фото)

На металлоломе, остающемся после утилизации одной брошенной машины, власти Калининграда зарабатывают порядка 20 тыс. рублей. Об этом рассказал председатель комитета муниципального контроля горадминистрации Константин Габичев на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.

О том, сколько удаётся «выручить» бюджету на металлоломе от брошенных авто, спросил депутат Сергей Севостьянов. «За металлолом, который остаётся после утилизации, порядка 20 тыс. рублей», — ответил Габичев. «За одну машину? Неплохо», — прокомментировал Севостьянов.

При этом, согласно информации портала госзакупок, в 2024 году утилизация одного автомобиля стоила от 7,5 до 16,7 тыс. рублей в зависимости от массы.

Для выявления брошенных транспортных средств в Калининграде создана специальная комиссия. За девять месяцев текущего года состоялось шесть её заседаний, отчитался Габичев. Было обследовано 128 автомобилей, из которых 123 были признаны брошенными. 93 машины переместили собственники, 31 транспортное средство утилизировали.

В соответствии с постановлением администрации, вступившим в силу 1 октября, полномочия по перемещению, хранению и распоряжению транспортными средствами, признанными судом муниципальной собственностью, переданы комитету муниципального имущества и земельных ресурсов.

Власти Калининграда объявили о том, что в городе начали отправлять на утилизацию брошенные автомобили, в конце 2021 года. Комиссия визуально определяет, можно ли отнести транспортное средство к брошенному, после чего собственнику направляется уведомление — ему предлагают самостоятельно убрать машину с того места, где её обнаружили. Если автомобиль никто не убирает, администрация обращается в суд.