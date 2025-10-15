Саперы Балтфлота на полигоне уничтожили более 500 снарядов времен ВОВ (видео)

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота уничтожили более 500 снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.

Боеприпасы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек. Подавляющее большинство из них — взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это патроны, артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны, минометные и морские мины.

Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. Кроме того, утилизируются боеприпасы, поднятые с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск.

С начала года сапёрами Балтийского флота было утилизировано уже свыше 60000 подобных находок.

Видео пресс-службы Балтфлота


