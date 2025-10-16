Погода в Калининградской области 16 октября

Погода в Калининградской области 16 октября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Днём в четверг, 16 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшие дожди. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +13°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +11°C. В центре региона она составит +13°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +14°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +10°C), а на востоке региона прохладнее (до +5°C). По всей области пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +9,6°C, днём она поднимется до +12°C, а вечером опустится до +10,7°C. На протяжении всего дня прогнозируется юго-западный ветер. Влажность — на уровне 93-99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о «погодных качелях октября» с влажной и умеренной погодой до конца рабочей недели. «Днем +10...+13°C, облачно с прояснениями, с утра до вечера местами также ожидаются слабые/умеренные кратковременные дожди (в особенности утром на побережье, во второй половине дня и вечером). Ветер юго-западный: в Калининграде и области ночью, утром и вечером — умеренный (3-7 м/с), днем — умеренный/свежий (3-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. На побережье в течение суток ветер свежий (4-10 м/с), в порывах до 10-13 м/с», — добавляют синоптики-любители.


