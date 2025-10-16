На трассе «Приморское полукольцо» ожидается краткосрочное отключение светофоров

Все новости по теме: Транспортные проблемы

На автомобильной дороге А-217 «Приморское полукольцо» 16 октября возможны краткосрочные отключения светофоров продолжительностью до 30 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Краткосрочные отключения пройдут с 9:00 по 17:00 на подъезде к Зеленоградску, на пешеходном переходе по ул. Калининградская, д. 18, а также на пересечении ул. Калининградская и Луговая. Это связано с проведением ремонтных работ на электрических сетях. 

«Просим водителей быть внимательными при проследовании данных перекрестков, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», — добавляет пресс-служба.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter