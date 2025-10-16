На трассе «Приморское полукольцо» ожидается краткосрочное отключение светофоров

На автомобильной дороге А-217 «Приморское полукольцо» 16 октября возможны краткосрочные отключения светофоров продолжительностью до 30 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Краткосрочные отключения пройдут с 9:00 по 17:00 на подъезде к Зеленоградску, на пешеходном переходе по ул. Калининградская, д. 18, а также на пересечении ул. Калининградская и Луговая. Это связано с проведением ремонтных работ на электрических сетях.

«Просим водителей быть внимательными при проследовании данных перекрестков, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», — добавляет пресс-служба.