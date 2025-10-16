Минздрав: в Калининградскую область удалось привлечь 159 медиков из других регионов

В Калининградскую область из других регионов переехало 159 медиков — 72 врача и 87 представителей среднего медицинского персонала. Все они уже трудоустроены в медорганизации региона. Об этом сообщил во время эфира в Центре управления регионом 15 октября министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.

Министр отметил, что в Калининградской области, «наверное, самый большой перечень тех мер, которые сегодня предлагаются медицинским работникам в системе здравоохранения», на них направлено более 500 млн руб.

Так, по его словам, единовременные выплаты врачам при первом трудоустройстве достигают 1,8 млн руб., в зависимости от специальности и районов трудоустройства. Единовременные выплаты среднему медицинскому персоналу — до 900 тыс. руб. Кроме того, медицинским сотрудникам предусмотрена компенсация провоза багажа при переезде — до 100 тыс. руб. Увеличен до трех лет срок компенсации части оплаты за наём жилья в размере 15 тыс. руб.

Министр здравоохранения добавил, что также расширена программа жилищного сертификата. На сегодняшний день сумма составляет 2,5 млн руб., и каждый сотрудник, который отработал не менее трех лет в государственных медицинских организациях, имеет право на получение этого сертификата. Возраст претендентов на получение сертификата увеличен. На сегодняшний день 15 сертификатов уже выдано, и заявки продолжают поступать, отметил Дмитриев.

Также введена новая мера — «Приведи друга». Работник системы здравоохранения вправе получить 50 тыс. руб. за коллегу, которого он привел в медорганизацию, если «друг» отработает не менее шести месяцев.

«Кроме этого, мы совместно с университетом БФУ им. Канта проводим совместную работу по трудоустройству наших выпускников. На сегодняшний день с учетом проведения аккредитации выпускники приходят в наше учреждение. Это молодые врачи и медицинские сестры, фельдшеры скорой помощи, которые также имеют право на эти выплаты», — рассказал Дмитриев.

В 2025 году заключено 340 договоров на целевое обучение. Также в этом году был внедрен ученический договор — за обучение студента платит медицинская организация, после окончания выпускник должен проработать в этой организации не менее трех лет. На сегодняшний день заключено 45 ученических договоров.

Отметим, что во время эфира министру поступила жалоба на «текучку» кадров в больнице Зеленоградска. Дмитриев заверил, что ведется поиск сотрудников.