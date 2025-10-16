ТФОМС: в регионе не проводят молекулярно-генетические исследования рака

В Калининградской области не проводятся молекулярно-генетические исследования для выявления онкологических заболеваний. Об этом сообщила директор территориального фонда Обязательного медицинского страхования Татьяна Демина на заседании комитета по бюджету в среду.

Проблему поднял депутат Заксобрания Дмитрий Латушкин после отчета Татьяны Деминой об исполнении бюджета террфонда ОМС за полгода. Он обратил внимание, что в течение года в Калининградской области было запланировано 898 молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний, за полгода было проведено всего 34. «Произошло удорожание [одного исследования] с 10 693 руб. до 23 438 руб. Процент выполнения по финансовым средствам 8,3%», — рассказал Латушкин. Также, по его словам, было запланировано 3678 исследований ОФЭКТ/КТ, проведено за полугодие всего 128, исполнение составило всего 5,5%.

Татьяна Дёмина сообщила, что молекулярно-генетические исследования делаются за пределами региона — в Москве и Санкт-Петербурге. «К сожалению, многие территории молекулярную генетику доверяют только центральным НИЦам, — рассказала Дёмина. — То есть, исполнение у нас хорошее, а территориальная программа учитывает и межтерриториальные расчеты, показатели соответствуют темповым графикам».

Что касается ОФЭКТ/КТ, то показатель связан с таким исследованием, как сцинтография щитовидной железы, которое не было указано в подзаконных актах, но при этом заложено в нормативных расчетах. «Это ошибки отчетов, которые были заложены без учета некоторых исследований», — сказала исполнительный директор террфонда ОМС.

Как отмечается на сайте НМИЦ онкологии им. Петрова, «молекулярно-генетическое тестирование является неотъемлемой частью обследования и лечения онкологических больных».

