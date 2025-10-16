Власти готовят меры, исключающие перенос расходов энергокомпаний на потребителей

Все новости по теме: Энергетика

Минэнерго РФ считает, что затраты энергетических компаний не должны автоматически перекладываться в тарифы для потребителей. Сейчас министерство готовит инициативы, чтобы не допустить этого, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы представим то, о чем президент говорил, что правительство должно новые меры придумать. У нас целый законопроект разрабатывается и много дополнительных инициатив, как сделать, чтобы эти затраты напрямую не перекладывались [на потребителей], а повышалась эффективность», — сказал Грабчак.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затраты, которые несут энергокомпании при реализации мероприятий по устранению существующего энергодефицита, не должны включаться в тариф и тем самым перекладываться на потребителей. По его словам, необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter