Минфин: срыв строительства школ по концессии — для нас боль

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский назвал болью тот факт, что в регионе не удалось реализовать строительство школ в рамках концессионных соглашений. По его словам, ближе всех к возобновлению строительных работ — школа на ул. Левитана. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос депутата Евгения Гана на заседании комитета по бюджету Заксобрания 15 октября.

«По школам неоднократно на комитете и Законодательном собрании мы говорили, что да — для нас это боль. То, что не состоялись концессионные соглашения и реализация этих проектов в рамках концессии», — сообщил Порембский.

По его словам, «ближе всего к возобновлению строительства» — города Калининград. Администрация областного центра прошла судебные процедуры по расторжению договора с концессионером строительства школы на ул. Левитана. «Сейчас происходит корректировка проекта и расчет стоимости, утверждение экспертизы стоимости проекта. С большой долей вероятности могу сказать, что этот объект появится в проекте бюджета на 2026−2028 годы, уже в 2026 году». Гурьевский округ по этим процедурам «чуть дальше», отметил министр. Региональные власти ждут расторжения концессии, пересмотр проектов.

«Ассигнования, которые предусмотрены на финансирование этих проектов с федерального уровня, сохраняются и в бюджете 2026−2028 годов, потому что мы выполняем обязательства в рамках соглашения по предоставлению субсидий. И ждем решения на федеральном уровне, как федерация будет помогать субъектам по достройке этих школ», — сказал Порембский.

В Калининградской области по концессии возводились три школы — на ул. Левитана, Лазурной и в посёлке Луговое. Во всех случаях подрядчикам достроить школы не удалось. Как сообщил в июле губернатор Алексей Беспрозванных, «по двум объектам сегодня идут уголовные дела». Также он сообщил, что школы будут достроены ориентировочно в течение двух лет.