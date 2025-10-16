МВД опровергло сообщения об ограничениях на выезд мужчин призывного возраста

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД опровергло информацию о временных ограничениях на выезд из регионов для мужчин призывного возраста. Как подчеркнули в ведомстве, данные сообщения не соответствуют действительности, пишет ТАСС.

«В сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста», — отметили в полиции, уточнив, что подобные сообщения появляются в разных регионах страны.

В МВД подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все официальные нормативно-правовые акты публикуются только в государственных информационных системах и на официальных порталах.

Гражданам рекомендуют проверять подобные сведения исключительно через проверенные источники — сайты органов власти и официальные СМИ.