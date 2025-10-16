За склонение к абортам предлагают штрафовать на суммы до 800 тыс. рублей

В Общественной палате России состоялись нулевые чтения проекта федерального закона, предусматривающего ответственность за склонение женщин к прерыванию беременности, передает ТАСС. За это правонарушение общественники предложили ввести штрафы до 800 тыс. руб.

«Склонение к аборту — это уже агрессия, это посягательство и на ребенка, и на здоровье женщины», — сказала зампред комиссии ОП РФ по демографии Наталья Москвитина, добавив, что «принятие закона безусловно может повлиять на климат в семье».

По ее словам, законопроект предполагает наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс.рублей; на должностных лиц — от 100 тыс.до 300 тыс рублей. За действия, совершенные в отношении несовершеннолетней, в отношении двух или более лиц, в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет), с использованием служебной зависимости, штраф предлагается установить для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс.  рублей; для должностных лиц — от 100 тыс.до 500 тыс. рублей; для юрлиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Участники поддержали внесение проекта на рассмотрение в Госдуму.

