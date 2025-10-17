Погода в Калининградской области 17 октября

Днём в пятницу, 17 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +13°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +12°C, на востоке области +11°C. На всей территории региона прогнозируют умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром и днём +12°C, вечером +8°C. Влажность составит до 100%, давление — 758 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Через Калининград, западную и центральную часть региона смещается зона кучево-дождевой облачности с ливнями. Интенсивные дожди сохранятся в Калининграде в ближайшие 1-2 часа и ослабнут по области к полудню. Днем облачно с прояснениям и местами (не повсеместно) также возможны кратковременные дожди. Усиление осадков (дождь/крупа) ожидаем вечером (после 18:00-19:00) в Калининграде и на западе области (Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский, Гвардейский рн). Днем +10...+12°С. Ветер слабый/умеренный».