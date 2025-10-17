Администрация Светлого ищет подрядчика для установки стелы на въезде в город

На въезде в Светлый планируют установить стелу «Чайка» за 13,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Высота композиции составляет 7,2 м, площадь застройки — 75 кв.м. «Объемно-пространственное решение стелы принято в соответствии с техническим заданием Заказчика и отображает символику города: полигональная фигура чайки, сидящая на гребне волны с фонарем на монолитном постаменте-плите», — отмечается в проектной документации. Для подсветки фигуры ночью в неё встроят элементы освещения.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 24 октбря, итоги подведут 28 октября. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2025 года.