Путешественники назвали Танцующий лес одним из самых мистических мест России

Самые мистические места в России находятся в Рязанской, Псковской и Калининградской областях. Как сообщают эксперты сервиса «Туту», третье место в рейтинге путешественники отдают Танцующему лесу на Куршской косе.

«Прогулка по лесу с изогнутыми деревьями — популярный маршрут в Калининградской области. Некоторые туристы верят, что вокруг — аномальная зона. Учёные говорят, что кривые стволы появились из-за испорченных саженцев или генетической особенности. Гулять в Танцующем лесу можно только по экотропе, чтобы не нанести вред хрупкой природе», — рассказали эксперты.

На первом месте в рейтинге самых мистических мест расположился Пьяный лес в Рязанской области, недалеко от села Тырново. Как и в Танцующем лесу, стволы деревьев причудливо изогнуты. На втором месте находится Псковский кремль (Кром), построенный на рубеже XI и XII веков. Легенда гласит, что раньше территорию кремля защищали не только стены, но и опасные сторожевые псы. Кром пережил десятки осад, и все оказались неудачными.

Путешественники также называют озеро Бирджалы в Кабардино-Балкарии одним из самых мистических мест страны. Согласно легендам, раньше в этих краях немецкие солдаты искали вход в мифическую страну Шамбалу. Рейтинг популярных мистических направлений завершает озеро Лабынкыр в Оймяконском улусе на востоке Якутии. Поверья гласят, что в озере обитает чудовище — лабынкырский чёрт с тёмно-серым туловищем.

