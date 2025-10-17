Путешественники назвали Танцующий лес одним из самых мистических мест России

Путешественники назвали Танцующий лес одним из самых мистических мест России
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Самые мистические места в России находятся в Рязанской, Псковской и Калининградской областях. Как сообщают эксперты сервиса «Туту», третье место в рейтинге путешественники отдают Танцующему лесу на Куршской косе.

«Прогулка по лесу с изогнутыми деревьями — популярный маршрут в Калининградской области. Некоторые туристы верят, что вокруг — аномальная зона. Учёные говорят, что кривые стволы появились из-за испорченных саженцев или генетической особенности. Гулять в Танцующем лесу можно только по экотропе, чтобы не нанести вред хрупкой природе», — рассказали эксперты.

На первом месте в рейтинге самых мистических мест расположился Пьяный лес в Рязанской области, недалеко от села Тырново. Как и в Танцующем лесу, стволы деревьев причудливо изогнуты. На втором месте находится Псковский кремль (Кром), построенный на рубеже XI и XII веков. Легенда гласит, что раньше территорию кремля защищали не только стены, но и опасные сторожевые псы. Кром пережил десятки осад, и все оказались неудачными.

Путешественники также называют озеро Бирджалы в Кабардино-Балкарии одним из самых мистических мест страны. Согласно легендам, раньше в этих краях немецкие солдаты искали вход в мифическую страну Шамбалу. Рейтинг популярных мистических направлений завершает озеро Лабынкыр в Оймяконском улусе на востоке Якутии. Поверья гласят, что в озере обитает чудовище — лабынкырский чёрт с тёмно-серым туловищем.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter