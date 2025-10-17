В регионе зафиксировали фейковые постановления о приостановке всех видов субсидий

Постановление от имени губернатора Алексея Беспрозванных о приостановке с 1 ноября всех видов субсидий в связи необходимостью приоритетного финансирования оборонных расходов является фейковым. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«Я напомню, что только за эту неделю у нас уже пять фейков по разным темам. Понятно, что недоброжелатели на этом не остановятся, но мы продолжим их опровергать как и прежде. Прошу быть бдительными и всегда проверять информацию», — отметила она.

Отметим, что 8 октября Башкирова сообщила о фейковом видео, на котором Беспрозванных говорил, что на территории региона осуществляются диверсии и фиксируется активность БПЛА. Голос на видео сгенерировали с помощью нейросети, а за основу взяли видео, записанное губернатором в ноябре 2024 года.

