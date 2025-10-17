Правительство региона заказывает оборудование для конференц-системы за 942 тысячи

Правительство Калининградской области выделяет 942 тысячи рублей на поставку дополнительного оборудования для конференц-системы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как отмечается в техническом задании, закупить планируется 10 серебристых дискуссионных пультов Bosch, которые должны быть совместимы с центральным блоком управления конференц-системы и иметь сменный микрофон. Кроме того, в комплекте должна быть рамка для оформления пульта.

Способ определения поставщика — запрос котировок в электронной форме. Заявки на участие в торгах принимают до 27 октября, итоги подведут в этот же день. Поставить оборудование необходимо в течение 30 дней с даты заключения договора. Источник финансирования контракта — бюджет Калининградской области.

