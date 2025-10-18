Погода в Калининградской области 18 октября

Днём в субботу, 18 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +10°C. В центре региона она составит +9°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +8°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +7°C), а на востоке региона прохладнее (до +3°C). Днем возможны небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт облачная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +5,8°C, днём она поднимется до +9°C, а вечером опустится до +5,5°C. Утром прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится на северный. Влажность — на уровне 75-98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о «погодных качелях октября» с похолоданием на выходных. «Днем в Калининграде и на большей части области +7...+10℃, на востоке (Нестеровский, Озерский, Гусевский районы) +4...+7℃. В Калининграде и на западе региона осадки прекратятся к 9-10 часам утра, к обеду появятся прояснения (переменная облачность). На востоке (Гусевский, Озерский, Нестеровский районы) осадки сохранятся вплоть до обеда. Вечером (после 17-18 часов) у побережья (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Полесский районы) вероятны локальные кратковременные заряды дождя/крупы. Ветер переменный с северо-восточного на северный, ночью и утром — умеренный (3-7 м/с), утром и днем — свежий/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с (на побережье до 14-16 м/с), вечером по области ослабнет до умеренного (за исключением побережья). Атмосферное давление будет повышаться с 761 до 766 мм.рт.ст.», — добавляют синоптики-любители.

