Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза
Сергей Кара-Мурза. Фото: Собисевич А.В. / «Википедия»
На 87-м году жизни умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом сообщает РБК.

«Сергей Георгиевич скончался этой ночью. Где будет проходить прощание и похороны, пока точно сказать не могу», — сообщил сын публициста Георгий Кара-Мурза.

Сергей Кара-Мурза родился в 1939 году в Москве. Он окончил химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. В 1968-1990 годах работал заместителем директора Института истории естествознания и техники АН СССР, где в 1983 году защитил докторскую диссертацию по истории и методологии науки и техники.

С 1986 по 1991 годы Кара-Мурза входил в группы экспертов по организации науки. В 1988 году ему присудили звание профессора. С 1988 по 1996 год он читал лекции в университетах Испании, в 1989-1990 годах был приглашенным профессором в университете Сарагосы.

С 1990 по 2000 год он был начальником сектора устойчивого развития аналитического центра по научной и промышленной политике Министерства науки и промышленности России, в 2005 году стал начальником сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.

Кара-Мурза также был главным научным сотрудником Института социально-политических исследований РАН и профессором кафедры государственной политики в МГУ.

