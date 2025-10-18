МЧС предупреждает о заморозках в Калининградской области

В Калининградской области 19-21 октября прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«По Калининградской области в период 19-21 октября в ночные и утренние часы местами ожидается заморозки 0...-3℃», — следует из сообщения ведомства.

«„Виновник“ ветреного и дождливого утра [18 октября] — циклон, сформировавшийся прошедшей ночью над регионом. Сейчас его центр располагается над востоком Польши и уходит от нас на юг, — добавляют синоптики-любители телеграм-канала „Погода и метеоявления в Калининградской области“. — К нам он „забросит“ порцию арктической воздушной массы — предстоящей ночью в регионе (за исключением побережья и запада) ожидаются заморозки до 0...-3°С».

