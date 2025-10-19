Погода в Калининградской области 19 октября

Днём в воскресенье, 19 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер юго-западный, 1 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +11°C, на востоке области +10°C. На всей территории региона дожди не ожидаются.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +4°C, днём +10°C, вечером +6°C. Влажность составит до 100%, давление — 766 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что воскресенье на большей части региона началось с морозного и туманного утра. В Калининграде и на западе благодаря переменной облачности было теплее, на побережье продолжаются локальные дожди. «Днём в Калининграде и области +8...+10°С, переменная облачность и без существенных осадков, на побережье (Зеленоградский, Багратионовский районы) локальные кратковременные дожди сохранятся до полудня. Ветер слабый, так что на улице будет чуть комфортнее, чем вчера. Вечером похолодает до +2...+5°С», — рассказывают метеолюбители.