На поставку и монтаж новогодних украшений в Светлогорске выделяют 7,7 млн

На поставку и монтаж новогодних гирлянд и украшений на улицах Динамо и Курортной в Светлогорске, выделяют 7,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ осуществления закупки — закупка у единственного поставщика. На поставку украшений направляют 3 237 000 руб., на их монтаж — 4 435 000 руб. Как указано в техздании, на улице Динамо необходимо разместить 34 шара «Планета», украсить стволы 44 деревьев и повесить гирлянду «Звёздное небо». На Курортной подрядчик должен установить «световой потолок» и выполнить монтаж 400 пластиковых шаров.

Работы необходимо выполнить до 31 ноября 2025 года.