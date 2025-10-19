В Калининградской области в 2025 году отремонтировали 110 км дорог

В регионе в 2025 году завершили ремонт 11 дорожных участков. Общая протяжённость обновлённого полотна превысила 110 км. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



По данным министерства развития инфраструктуры, всего в 2025-м должны отремонтировать 17 объектов. В скором времени планируют завершить ремонт дорог «Ладушкин — Корнево — Донское» и «Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево». Их собираются сдать до конца года, при этом по контракту сроки переходят на следующий. «Почти полностью готов и 10-километровый участок трассы „Ново-Бобруйск — Белый Яр — Дружба“ — его сдача намечена на конец октября. Работы на дороге „Свобода — Юдино — Заозерное — Южное“ продолжатся в 2026 году», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Первый этап строительства трассы Северного обхода — от Советского проспекта до проспекта Победы — планируется завершить в 2027 году, транспортную развязку у проспекта Победы — до конца 2026-го.