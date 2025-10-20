Погода в Калининградской области 20 октября





Понедельник, судя по прогнозам, будет солнечным, но, вероятно, самым холодным днём грядущей недели. Как сообщает Гидрометцентр России, 20 октября калининградцы могут рассчитывать на ясную погоду при +9°C. Ветер ожидается юго-восточный, слабый, около четырёх метров в секунду, а давление нормальное — 761 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер будет дуть с той же силой и в том же направлении, а в низинах по области возможны заморозки. В Калининграде температура опустится до 0°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 20 октября похожий прогноз. Осадков он не обещает ни днём, ни ночью, зато предупреждает о ночных заморозках всех жителей региона за исключением прибрежных городов и Мамоново. Самые низкие температуры (до −1°C) ночью ожидаются в Краснознаменске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном. При этом днём по всей области будет примерно +9...+10°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам на понедельник безоблачное утро при +0,9°C. Днём температура поднимется до +9,1°C, а вечером упадёт до +4,1°C. В течение суток обещают влажность на уровне 95%. Ни днём, ни ночью дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» обещает, что сухое, солнечное и прохладное начало недели сменится дождливым потеплением к её середине. В первые же дни «погоду определит гребень антициклона».

«Установится сухая и солнечная погода, отлично подходящая для наслаждения пейзажами разгара золотой осени в регионе! — обещают администраторы метеосообщества. — Северная воздушная масса, затянутая в конце этой недели, будет постепенно сменяться на южную, „подталкиваемую“ к нам выходящими из Атлантики циклонами. В условиях ночного выхолаживания, до вторника большую часть региона ждут заморозки, сопровождаемые характерными туманами/дымкой, которые будут рассеиваться днем под действием солнечных лучей. Утром и вечером будет весьма прохладно, днем — умеренно. Со вторника станет теплее: дневные температуры „перешагнут“ отметку +10℃. В общем, вполне хорошая октябрьская погода».

Туман, согласно прогнозу, может принести с собой гололедицу.

«Днем в регионе +7...+10℃, утром — переменная облачность, днем и вечером — ясно/малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный — слабый/умеренный (2-6 м/с, ночью и утром — слабый, днем — умеренный)», — добавляют эксперты.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!